В среднем цены на топливо выросли на 35%
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Свердловской области стабилизировалась ситуация с топливом для сельхозпроизводителей. Об этом рассказала министр АПК и потребительского рынка Среднего Урала Анна Кузнецова.
По ее словам, проблем с объемами топлива в Свердловской области сейчас нет.
- Один из крупнейших поставщиков продекларировал 2,5 тысячи тонн в Свердловской области. Сейчас цена стабилизировалась. Власти ввели ограничения на экспорт дизельного топлива и бензина. Это стимулировало топливную биржу, и мы ждем трансляцию этого на оптовую продажу, - рассказала Анна Кузнецова.
Также она сообщила, что в среднем цены на бензин и солярку выросли на 35%. В основном повышение стоимости наблюдалось в мелком опте.
По словам министра АПК и потребительского рынка Среднего Урала, предоставлять компенсации на покрытие возникших издержек в министерстве не планируют.
Напомним, что в Екатеринбурге дизель и бензин подорожали за сентябрь на 2 рубля. Жители города негодуют.
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