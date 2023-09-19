В Екатеринбурге дизель и бензин подорожали за сентябрь на 2 рубля

Цены на бензин в столице Урала начали подниматься с лета
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Екатеринбурге продолжают расти цены на дизель и бензин. За сентябрь они поднялись на 2 рубля. На это жалуются жители города.
Цены на бензин в столице Урала начали подниматься с лета. Водители отмечают, что в августе 95-й бензин стоил около 52 рублей за литр, сейчас – в районе 54 рублей за литр. А дизельное топливо на некоторых заправках стоит около 62 рублей за литр.
За период с 4 по 11 сентября дизтопливо и бензин в Свердловской области подорожали почти на 5%.
Напомним, что в июне бензин в Екатеринбурге тоже подорожал почти на 5 % за месяц.
В Антимонопольной службе обратили внимание, что регулярно проводят мониторинг цен на нефтепродукты. Согласно результатам исследований, Свердловская область входит в число регионов со средним уровнем цен на бензин и дизельное топливо.
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