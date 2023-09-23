В Екатеринбурге на два месяца перекроют улицу Инженерную

В Екатеринбурге на два месяце перекроют дорогу на улице Инженерной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на два месяце перекроют дорогу на улице Инженерной. Движение транспорта закроют от дома №30 до №21/1 с 2 октября до 2 декабря 2023 года. Это связано с модернизацией магистральных тепловых сетей.
- Движение автомобильного транспорта будет организовано по улицам Косарева, Черняховского, Бородина и Зои Космодемьянской, - сообщает пресс-служба Администрации города.
Закрытие участка дороги не повлияет на движение общественного транспорта.
Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Сакко и Ванцетти. Ограничения вводятся с 22 сентября по 31 октября. Причиной перекрытия улицы стало строительство тепловой сети. Ограничения будут введены от улицы Антона Валека до улицы Ленина.
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