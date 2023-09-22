Знаки установят уже в IV квартале 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На девяти улицах Екатеринбурга запретят остановку. Новые знаки установят во всем городе. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургской администрации.

Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся на улицах Красноуфимской, Начдива Васильева, Котельникова, Ударников, Заводской, Одинарка, Братьев Быковых, Начдива Онуфриева и Академика Постовского.

- Предполагается, что они появятся уже в IV квартале 2023 года. Цель установки знаков – повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

В это же время в городе установят знаки, запрещающие поворот налево. Они появятся на перекрестках Репина – Отрадной, Репина – Шайтанского, перекрестки и примыкания к Репина от Заводской до Начдива Васильева и примыкания к Репина возле домов № 103 и 105.

Ранее в Екатеринбурге продлили срок перекрытия улицы Зоологической и Серафимы Дерябиной. Ограничения будут действовать до 31 октября. Причиной тому стало строительство трамвайной ветки, ведущей в Академический район.

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