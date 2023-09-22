Причиной перекрытия улиц стало строительство трамвайной линии в район Академический Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили срок перекрытия улицы Зоологической и дублер улицы Серафимы Дерябиной. Ограничения на участках дороги будут действовать до 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Причиной перекрытия улиц стало строительство трамвайной линии в район Академический. Проехать транспорт не сможет по улице Зоологической: от дома №2 до улицы Серафимы Дерябиной, и по дублеру улицы Серафимы Дерябиной: от дома №30 до дома №30Б.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в екатеринбургской мэрии.

В Екатеринбурге улицу Антона Валека перекрыли на год. Движение будет ограничено до 15 августа 2024 года.

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