В Екатеринбурге на перекрестке Крауля – Токарей появилась вафельная разметка

Новая разметка предназначена для обеспечения безопасности дорожного движения. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге начали наносить вафельную разметку. Одна из них разместилась на перекрестке улиц Крауля – Токарей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

- В столице Урала на текущей неделе начали наносить горизонтальную желтую разметку 1.26 Приложения №2 к ПДД РФ в виде решетки из диагональных линий и обозначенных границами. Новая разметка предназначена для обеспечения безопасности дорожного движения, - рассказали в региональной ГИБДД.

Водителям запрещается выезжать на перекресток, если впереди создается затор, мешающий проехать дальше. За остановку на вафельной разметке предусмотрен штраф в 1000 рублей.

Напомним, что вафельная разметка должна появится и на другом перекрестке Екатеринбурга. Ее планируют расположить на пересечении улиц Малышева – Восточной.

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