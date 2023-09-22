В Екатеринбурге на перекрестке Крауля – Токарей появилась вафельная разметка

Новая разметка предназначена для обеспечения безопасности дорожного движения. Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге начали наносить вафельную разметку. Одна из них разместилась на перекрестке улиц Крауля – Токарей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.
- В столице Урала на текущей неделе начали наносить горизонтальную желтую разметку 1.26 Приложения №2 к ПДД РФ в виде решетки из диагональных линий и обозначенных границами. Новая разметка предназначена для обеспечения безопасности дорожного движения, - рассказали в региональной ГИБДД.
Водителям запрещается выезжать на перекресток, если впереди создается затор, мешающий проехать дальше. За остановку на вафельной разметке предусмотрен штраф в 1000 рублей.
Напомним, что вафельная разметка должна появится и на другом перекрестке Екатеринбурга. Ее планируют расположить на пересечении улиц Малышева – Восточной.
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