На екатеринбургских дорогах появятся вафельные разметки

На выбранных участках дороги установлены комплексы видеофиксации Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге на двух перекрестках разместят вафельную разметку. Они появятся на улицах Малышева – Восточной и улицах Крауля – Токарей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации города.

- В соответствии с планами работ на 2023 год нанесение дорожной разметки 1.26, обозначающей участок перекрестка, на который запрещается выезжать, запланировано в августе 2023 года на перекрестках улиц, - отметили в мэрии.

На выбранных участках дороги установлены комплексы видеофиксации. Они смогут следить за нарушителями. Однако комплексы требуют внесения корректировок в программное обеспечение. На других перекрестках вафельную разметку пока наносить не планируют.

На дорогах Екатеринбурга появилась синяя разметка. Линией обозначили платное парковочное пространство.

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