В Монетном завершились поиски троих подростков

Поисками ребят занимались полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском поселке Монетный завершились поиски троих подростков. Мальчишки оказались живы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- С ребятами все хорошо, они найдены и живы. Сейчас с ними занимаются инспекторы ПДН, - рассказала руководитель отряда Наталья.

О пропаже ребят стало известно вечером 21 сентября. Найти их удалось только спустя ночь. В это время поисками подростков занимались сотрудники полиции Березовского городского округа и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Ранее, днем 21 сентября, в Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик. К счастью, его поиски длились несколько часов. Ребенка нашли живым и здоровым.

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