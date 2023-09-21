Пропавшего в Екатеринбурге 13-летнего мальчика нашли

В Екатеринбурге нашли пропавшего 13-летнего мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли пропавшего 13-летнего мальчика. С 21 сентября местонахождение Андрея было неизвестно. Последний раз его видели в Чкаловском районе Екатеринбурга. Его поисками занимался СРОО ДПСО «Прорыв».

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!, - сообщили в поисковом отряде.

Напоминаем, в поселке Монетный Березовского городского округа пропали трое подростков. 15-летний, 13-летний и 12-летний мальчики пропали 21 сентября. Их поиском занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Также розыском пропавших занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00.

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