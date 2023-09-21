В поселке Монетный пропали трое подростков

Трое парней пропали 21 сентября. Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В поселке Монетный Березовского городского округа пропали трое подростков. 15-летний, 13-летний и 12-летний мальчики пропали 21 сентября. Их поиском занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Один из пропавших - Саша, ему 15 лет. На момент пропажи был одет в джинсы черного цвета и футболку черного цвета. Его рост 170 сантиметров, телосложение - среднее. У него карие глаза и темные волосы.

13-летний Саша на момент пропажи был одет в штаны спортивные серого цвета, кофту с капюшоном серого цвета. У мальчика светлые волнистые волосы. Его рост 170 сантиметров, телосложение - среднее.

Тимуру 12 лет, его рост 152 сантиметра. У него карие глаза, темные волосы и среднее телосложение. На момент пропажи был одет в спортивные штаны темного цвета и кофту темная в серую полоску.

Розыском пропавших занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00.

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