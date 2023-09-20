В Екатеринбурге у кинотеатра «Заря» появились арт-объекты в виде конструктора

Формы и силуэты объектов придумывали юные свердловчане. Фото: предоставлено паблик-арт-программой «ЧО»

В Екатеринбурге рядом с кинотеатром «Заря» появились скульптуры в виде конструктора. Новый арт-объект создали дети. Об этом сообщили в пресс-службе паблик-арт-программы «ЧО».

При создании арт-объектов авторы вдохновлялись механическим конструктором, который начали выпускать в 80-х годах на Заводе имени Калинина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над созданием увеличенного конструктора трудились маленькие и взрослые горожане. Арт-объекты заполнили пустую площадь у «Зари». Ранее там были установлены десятки скамеек и урн.

– Кинотеатр превратился в культурный центр, с площади убрали лишние объекты, началась реконструкция здания. Поэтому мы решили, что мастерскую по созданию малых архитектурных форм «Как нескучно перейти площадь» нужно проводить именно здесь, - пояснила куратор Районной школы паблик-арта «ЧО» Полина Анисимова.

Отсылку к конструктору из 90-х сразу поняли нынешние взрослые Фото: Алексей БУЛАТОВ

При создании арт-объектов авторы вдохновлялись механическим конструктором, который начали выпускать в 80-х годах на Заводе имени Калинина. Формы и силуэты придумывали юные свердловчане.

Ранее в Екатеринбурге вандалы испортили незаконченный арт-объект. Однако автор работы уже начала работать над восстановлением.

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