В Екатеринбурге у кинотеатра «Заря» появились арт-объекты в виде конструктора

Формы и силуэты объектов придумывали юные свердловчане. Фото: предоставлено паблик-арт-программой «ЧО»
В Екатеринбурге рядом с кинотеатром «Заря» появились скульптуры в виде конструктора. Новый арт-объект создали дети. Об этом сообщили в пресс-службе паблик-арт-программы «ЧО».
При создании арт-объектов авторы вдохновлялись механическим конструктором, который начали выпускать в 80-х годах на Заводе имени Калинина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Над созданием увеличенного конструктора трудились маленькие и взрослые горожане. Арт-объекты заполнили пустую площадь у «Зари». Ранее там были установлены десятки скамеек и урн.
– Кинотеатр превратился в культурный центр, с площади убрали лишние объекты, началась реконструкция здания. Поэтому мы решили, что мастерскую по созданию малых архитектурных форм «Как нескучно перейти площадь» нужно проводить именно здесь, - пояснила куратор Районной школы паблик-арта «ЧО» Полина Анисимова.
Отсылку к конструктору из 90-х сразу поняли нынешние взрослые
Фото: Алексей БУЛАТОВ
При создании арт-объектов авторы вдохновлялись механическим конструктором, который начали выпускать в 80-х годах на Заводе имени Калинина. Формы и силуэты придумывали юные свердловчане.
Ранее в Екатеринбурге вандалы испортили незаконченный арт-объект. Однако автор работы уже начала работать над восстановлением.
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