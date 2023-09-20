Вандалы изуродовали арт-объект в центре Екатеринбурга

Незаконченную работу испортил неизвестный граффитчик. Фото: предоставлено STENOGRAFFIA

В центре Екатеринбурга вандалы испортили арт-объект. Художница Мария Нурматова, которая участвует в фестивале STENOGRAFFIA, даже не успела завершить работу, как ее изрисовали граффити. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе фестиваля.

- Мария Нурматова – дебютантка на нашем фестивале. Она опытный живописец, но вышла работать в уличном пространстве впервые. Маша работала над арт-объектом около двух недель, и он еще не закончен. На такой незавершенной работе вчера появились теги неизвестного нам граффитчика. Наши организаторы пытались связаться с ним, но ответа пока не получили, - рассказали в пресс-службе STENOGRAFFIA.

Работа находится на улице 8 марта, 15. Уже 20 сентября художница вышла поправлять свою работу, чтобы сохранить ее в лучшем виде.

Ранее в Екатеринбурге появился арт-объект о взаимоотношениях. Работа «Связь двоих» вместила в себя 16 разных сюжетов.

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