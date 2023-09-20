Екатеринбургский памятник клавиатуре вошел в топ самых забавных в России

Гигантская клавиатура обогнала памятник огурцу на вилке, клубнике, сисадмину и коню в пальто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Памятник клавиатуре, расположенный в Екатеринбурге, попал в топ-10 самых забавных памятников страны. Он разместился на шестом месте, обогнав памятник огурцу на вилке, клубнике, сисадмину и коню в пальто. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса путешествий tutu.

- В центре Екатеринбурга есть памятник компьютерной клавиатуре – прыгать по клавишам любят не только дети, но и взрослые, - отметили специалисты.

Первое место занял памятник комару в Сибири. За ним разместилась инсоляция, посвященная соленым ушам в Перми. Третья строчка рейтинга – памятник самоизоляции в Санкт-Петербурге. Далее идет монумент в виде эчпочмака в Казани. Пятое место заняла композиция, посвященная клизме, в Ставропольском крае.

Ранее, в 2018 году, американский таблоид New York Times написал про памятник клавиатуре в Екатеринбурге. Автора статьи восхитили необычность монумента и его гигантские размеры.

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