В школах Екатеринбурга появятся единые электронный дневник и журнал

«Моя школа» будет работать по единым стандартам Фото: Иван ВИСЛОВ

В школах Екатеринбурга и Свердловской области введут единые электронный дневник и журнал. Доступ к системе будет открыт для учителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Электронные дневники, в которых можно было узнать расписание уроков, оценки ребенка и домашнее задание, в отдельных школах стали появляться с 2006 года, - рассказали в екатеринбургской мэрии.

Ранее в школах города использовались разные платформы, такие как «Дневник.ру» или «Сетевой город». Теперь же школьники смогут использовать одну платформу, которую интегрировали в федеральную информационную систему «Моя школа». Она будет работать по единым стандартам. Постепенно система станет работать во всех регионах страны.

Ранее стало известно, что екатеринбургские школьники начнут изучать курсы нравственной культуры. Дети будут посещать городские храмы.

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