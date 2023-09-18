Екатеринбургские школьники начнут изучать курсы нравственной культуры

На изучение в школе предмету отводится 34 академических часа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге школьники начнут проходить расширенный курс основ нравственной культуры. Дети станут посещать городские храмы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- На изучение в школе предмету отводится 34 академических часа – по одному уроку в неделю. Осваивают курс в начальной школе. Главной задачей дисциплины является культурное развитие и социализация детей, - пояснили в мэрии.

Программу предмета могут выбрать родители и дети. Всего было создано шесть модулей: «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры» и «Основы светской этики».

Специалисты Департамента образования разработали план посещения самых исторических храмов Екатеринбурга. Школьники смогут посетить множество экскурсий. План будет действовать на протяжении пяти лет.

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