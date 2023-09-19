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НовостиОбщество19 сентября 2023 16:46

Завод Качканара обновил оборудование для обогащения руды за 50 миллионов

Завод ЕВРАЗ Качканарского ГОК будет обогащать руду и повышать содержание железа в готовой продукции
Анжелика УФИМЦЕВА
Завод в Качканаре инвестировал 50 миллионов рублей на новое оборудование. Фото: ЕВРАЗ

Завод в Качканаре инвестировал 50 миллионов рублей на новое оборудование. Фото: ЕВРАЗ

Завод в Качканаре инвестировал 50 миллионов рублей на новое оборудование, которое предназначено для обогащения руды и повышения содержания железа в готовой продукции. Новое оборудование позволит в два раза повысить эффективность обогащения, По сравнению с ранее используемыми агрегатами.

- Обеспечение доменного цеха ЕВРАЗ НТМК качественным железорудным сырьем напрямую влияет на эффективность производства чугуна и результаты дивизиона «Урал» в целом, - отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

В июле мы рассказывали, что ЕВРАЗ подписал соглашение с правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканара об инфраструктурном развитии городов. В рамках данного соглашения 1,5 млрд из прибыли компании за 2022 год в ближайшее время будут направлены на проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре.

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