Завод Качканара обновил оборудование для обогащения руды за 50 миллионов

Завод в Качканаре инвестировал 50 миллионов рублей на новое оборудование. Фото: ЕВРАЗ

Завод в Качканаре инвестировал 50 миллионов рублей на новое оборудование, которое предназначено для обогащения руды и повышения содержания железа в готовой продукции. Новое оборудование позволит в два раза повысить эффективность обогащения, По сравнению с ранее используемыми агрегатами.

- Обеспечение доменного цеха ЕВРАЗ НТМК качественным железорудным сырьем напрямую влияет на эффективность производства чугуна и результаты дивизиона «Урал» в целом, - отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

В июле мы рассказывали, что ЕВРАЗ подписал соглашение с правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканара об инфраструктурном развитии городов. В рамках данного соглашения 1,5 млрд из прибыли компании за 2022 год в ближайшее время будут направлены на проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru