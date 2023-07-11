ЕВРАЗ подписал соглашение с правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканара об инфраструктурном развитии городов

На подписании четырехстороннего соглашения на ИННОПРОМ 2023. Фото: ЕВРАЗ

ЕВРАЗ подписал четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканарского городского округа. Подписи в документе поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

Соглашение закрепляет намерения о сотрудничестве ЕВРАЗа, правительства Свердловской области и администраций муниципалитетов в 2023–2030 годах в реализации масштабных проектов в городах, где осуществляют деятельность предприятия дивизиона «Урал».

Евгений Куйвашев и Денис Новоженов. Фото: ЕВРАЗ

В рамках данного соглашения 1,5 млрд из прибыли компании за 2022 год в ближайшее время будут направлены на проекты в городах Тагил и Качканар.

В Нижнем Тагиле при финансовой поддержке ЕВРАЗа будет:

- реконструирован и оснащен новым оборудованием пищеблок городской инфекционной больницы;

- создан центр профессиональных компетенций на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа и центра подготовки персонала ЕВРАЗ Урал;

- продолжено благоустройство городских территорий, включая «Парк Народный – 2»;

- приобретена дорожная техника.

ЕВРАЗ подписал четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканарского ГО. Фото: ЕВРАЗ

В Качканаре при содействии компании будет завершено строительство Ледового дворца, реализованы мероприятия по повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры города.

- Основная цель сотрудничества – сделать города, где живут наши сотрудники, более уютными, красивыми и безопасными, чтобы качество жизни в них росло год от года. Строительство новых спортивных объектов, развитие сферы здравоохранения, создание возможности получать востребованные профессии в Качканаре и Нижнем Тагиле – это хорошие решения, которые создают новый город, и наш совместный вклад в лучшее будущее, – сказал Денис Новоженов.

- В городе сложилась сплоченная команда единомышленников, благодаря которой муниципалитет уверенно движется вперед. Долгосрочное сотрудничество с ЕВРАЗом – это большие перспективы и хороший вклад в реализацию ключевых проектов, а значит, реальная возможность сделать жизнь тагильчан комфортнее, изменить облик города в лучшую сторону, создать условия для инвестиционной привлекательности, – считает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

- При поддержке компании сбудется мечта нескольких поколений горожан – будет открыт Ледовый дворец. Вкупе с модернизацией коммунальной инфраструктуры это отличный подарок городу к 60-летию ЕВРАЗ Качканарского ГОКа, – сказал мэр Качканара Андрей Ярославцев.

Ежегодно ЕВРАЗ направляет более 1 млрд рублей на реализацию социальных, благотворительных и спонсорских проектов в Нижнем Тагиле и Качканаре. С 2013 года предприятия дивизиона «Урал» признаются лучшими благотворителями среди предприятий горнорудной промышленности области.