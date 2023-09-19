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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 9:41

На Урале первоклассница сломала позвоночник, прыгая на батуте

Прокуратура выяснит, насколько аттракцион был безопасен
Егор СОЛОВЬЕВ
Инцидент с участием 7-летней девочки произошел в парке культуры Угольщиков 17 сентября

Инцидент с участием 7-летней девочки произошел в парке культуры Угольщиков 17 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Карпинске первоклассница сломала позвоночник, прыгая на батуте. Инцидент с участием 7-летней девочки произошел в Парке культуры Угольщиков 17 сентября.

Медики диагностировали у первоклассницы компрессионный перелом.

- В настоящее время ребенок находится в учреждении здравоохранения, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить обстоятельства получения девочкой травмы. Также прокуратура выяснит, законно ли был установлен аттракцион.

Несколько лет назад Свердловский областной суд постановил взыскать с владельца батута 75 тысяч рублей из-за того, что там сломал руку ребенок.