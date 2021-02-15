Хозяин батута заплатит 75 тысяч за травму девочки, которая уже выросла

Травму ребенка компенсируют спустя 7,5 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловский областной суд постановил взыскать 75 тысяч рублей с хозяина батута за травму трехлетнего ребенка.

Девочка прыгала на батуте в Байновском саду в Каменске-Уральском в августе 2013 года и сломала руку. Оказалось, что хозяин аттракциона не проводил инструктаж перед допуском ребенка на батут. Эксперты характеризовали травму, как вред здоровью средней тяжести.

Инструктаж не был проведен, так как за батутом не был закреплен ни механик, ни оператор. По сути, аттракцион работал без надзора. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Сначала решение о выплате 75 тысяч рублей вынес Каменский районный суд, однако хозяин батута попытался его обжаловать. Но Свердловский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.