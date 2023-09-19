В Свердловской области организовали «горячую линию» по отопительному сезону

Свердловчане смогут обратиться в прокуратуру в случае нарушения температурного режима во время дачи отопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свердловская прокуратура организовала «горячую линию» по отопительному сезону. Ведомство будет заниматься решением вопросов нарушения законов в этой сфере.

Свердловчане смогут обратиться в прокуратуру в случае нарушения температурного режима во время дачи отопления. Номер 8 (343) 376-82-61 начнет работать с 20 сентября.

- Обратиться с заявлениями граждане могут лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, улица Московская, дом 21, а также через интернет-приемную прокуратуры области, - рассказали в ведомстве.

При обращении необходимо указать адрес и контактный номер. А также назвать управляющую компанию, обслуживающую дом и суть проблемы. Уже после прокуратура организует проверки в заявленных домах.

Напомним, что отопительный сезон стартовал в Екатеринбурге 11 сентября. Планируется, что весь город подключат к теплу до начала октября.

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