В Свердловской области организовали «горячую линию» по отопительному сезону

Свердловчане смогут обратиться в прокуратуру в случае нарушения температурного режима во время дачи отопления
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Свердловская прокуратура организовала «горячую линию» по отопительному сезону. Ведомство будет заниматься решением вопросов нарушения законов в этой сфере.
Свердловчане смогут обратиться в прокуратуру в случае нарушения температурного режима во время дачи отопления. Номер 8 (343) 376-82-61 начнет работать с 20 сентября.
- Обратиться с заявлениями граждане могут лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, улица Московская, дом 21, а также через интернет-приемную прокуратуры области, - рассказали в ведомстве.
При обращении необходимо указать адрес и контактный номер. А также назвать управляющую компанию, обслуживающую дом и суть проблемы. Уже после прокуратура организует проверки в заявленных домах.
Напомним, что отопительный сезон стартовал в Екатеринбурге 11 сентября. Планируется, что весь город подключат к теплу до начала октября.
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