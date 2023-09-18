В аэропорту Кольцово массово задерживаются рейсы

Причиной задержек стало позднее прибытие самолетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово массово задерживаются рейсы. Самолеты планируют вылететь на пять-шесть часов позже расписания. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- Из-за позднего прибытия воздушных судов в Кольцово задерживаются к вылету несколько рейсов, - рассказали в ведомстве.

Всего задерживаются три рейса авиакомпании «Red Wings». Они направляются в Анталью, Астану и Саратов. На данный момент оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.

Ранее в Екатеринбурге рейс в Анталью задерживался около полутора суток. Инцидент произошел в середине августа. Туристы из свердловской столицы не могли улетать в отпуск. По расписанию самолет должен был вылететь 13 августа в 07:20 часов. Информация на онлайн-табло менялась несколько раз. В том числе писали, что самолет вылетит не раньше 15 августа в 00:15 часов.

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