Звезд сериала «СашаТаня» заметили в Свердловской области

Съемочную группу заметили рядом с домом на Космонавтов, 9. Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В Свердловскую область приехали знаменитые актеры канала «ТНТ». Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова, снимающиеся в сериале «СашаТаня», были замечены в Арамиле. Об этом сообщили свердловчане в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

- Около Екатеринбурга снимают «СашаТаня», - отметили свердловчане.

Оказалось, что съемки проходили 16 сентября у дома на Космонавтов, 9. Вблизи стояли декорации – полицейские машины. Пока неясно, зачем известные актеры приехали на Урал и что именно они снимали. Однако в фото свердловчанам звезды не отказали.

Накануне, 17 сентября, в Екатеринбург приезжали и другие звезды российского кинематографа. Все они съехались на кинофестиваль «Одна шестая». В рамках события начинающие режиссеры на конкурсной основе представляют свои работы, а экспертное жюри выбирает лучших в девяти номинациях. Мероприятие прошло в ККТ «Космос».

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