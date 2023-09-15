В Карпинском карьере нашли труп мужчины, который пропал два года назад

В Карпинске из карьера рыбаки выловили труп мужчины. Фото: социальные сети «Вечерний Карпинск»

В Карпинске из карьера рыбаки выловили труп мужчины. По одежде его предварительно опознали, как пропавшего два года назад 39-летнего Сергея - жителя Карпинска.

- Скелетированное тело человека обнаружено рыбаками днем 14 сентября. Сведений о том, что смерть человека наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется, — рассказал пресс-секретарь полицейского главка региона Валерий Горелых.

Следственный комитет также проведет проверку. Следователи СКР выяснят точную причину и дату смерти.

Мужчина вышел из дома 2 июля 2021 года и не вернулся, с тех пор нет никакой информации о его местонахождении до 14 сентября 2023 года не было. Его искали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», а также отдел полиции № 32 МО МВД России «Краснотурьинский».

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