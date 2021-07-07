Под Карпинском волонтеры и полиция разыскивают пропавшего 39-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 39-летнего Сергея Витальевича Хабибулина. Мужчина вышел из дома 2 июля и не вернулся, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, - сообщают поисковики.

На момент исчезновения он был одет в серую футболку турецкой символикой на груди,, синие шорты с бело-голубым рисунком и черные сланцы.

Также розыском мужчины занимается отдел полиции № 32 МО МВД России «Краснотурьинский». Если вы знаете, где может находиться Сергей Хабибулин, сообщите любую информацию по следующим телефонам: 8 (34383) 3-34-33 – отдел уголовного розыска, 3-40-79 – дежурная часть. Также вы можете обратиться на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 88007005452.