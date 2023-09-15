Вход в парк со стороны улицы Щорса будет закрыт до 25 октября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В парке Маяковского на выходные откроют вход с улицы Щорса.
- Для вашего удобства вход в парк с улицы Щорса открыт на выходные дни, 16 и 17 сентября, - рассказали в парке.
В понедельник, 18 сентября участок будет полностью перекрыт до завершения работ к концу октября.
Напомним, ранее сообщалось, что вход в парк со стороны улицы Щорса будет закрыт с 14 сентября по 25 октября на реконструкцию.
Во время ремонтных работ планируется заменить асфальт. Это позволит сделать спуск к парку более пологим. Также там установят клумбы и небольшие архитектурные формы.
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