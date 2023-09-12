В Екатеринбурге в ЦПКиО закроют один вход до 24 октября

Пройти в ЦПКиО можно будет со стороны улицы Ткачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на полтора месяц закроют один из входов в ЦПКиО имени Маяковского. Со стороны улицы Щорса парк будет закрыт с 14 сентября по 25 октября. Такой информацией поделились в паблике ЦПКиО, сообщает «ФедералПресс».

В парке объяснили, что причиной закрытия входа стала реконструкция. Пройти в ЦПКиО можно будет со стороны улицы Ткачей.

- Проведем ее в несколько этапов. Первый продлится с 14 сентября по 25 октября (ориентировочно). В эти даты вход и выход из парка от моста до развилки в самом парке будет закрыт, – пояснили в парке.

Во время ремонтных работ планируется заменить асфальт. Это позволит сделать спуск к парку более пологим. Также там установят клумбы и небольшие архитектурные формы.

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