Чиновники опровергли отмену уроков русского языка в школе на Уралмаше

Утром 15 сентября родители пришли в школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Департаменте образования администрации Екатеринбурга прокомментировали сложную ситуацию в школе №22 на Уралмаше. Прошедшим летом, по словам родителей, из учреждения уволилось около 20-ти педагогов. Из-за нехватки учителей, школьники остались без уроков русского языка, литературы, биологии и географии.

Однако в Департаменте опровергли эти данные. Сейчас в школе работает 70 педагогов.

- Руководство школы и Управление образование Орджоникидзевского района встречались с родителями учеников, чтобы ответить на интересующие вопросы, прояснить ситуацию. По личным причинам из учреждения уволилось 12 учителей, 4 из которых вышли на пенсию. Найти оперативно новых педагогов не удалось, поиск продолжается, - сообщили в городском Департаменте образования.

Кроме того, в заявлении указано, что учебная программа преподается школьникам в полном объеме. Уволившихся учителей заменяют другие преподаватели.

Информация о том, что в школе №22 глобальная нехватка сотрудников стала известна 14 сентября. Возмущенные родители обращались в Департамент самостоятельно, так как в расписании уроков отсутствуют уроки по важным предметам, в том числе у выпускных классов.

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