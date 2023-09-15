«Ласточкам» серовского направления назначили дополнительную остановку

Из-за появления новой остановки изменится время прибытия и отправления поезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ласточкам», курсирующим по серовскому направлению, назначили еще одну остановку. С 22 сентября электропоезда станут останавливаться на станции Дровяное в поселке Красноярка. Причиной тому стали просьбы жителей населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

- Будут останавливаться скорые пригородные поезда сообщением: Екатеринбург – Серов, Екатеринбург – Бокситы, - пояснили в СвЖД.

Из-за появления новой остановки изменится время прибытия и отправления. Однако оно будет незначительным. Уточнить новое расписание можно в мобильном приложении РЖД или в пригородных кассах. На направлении продолжают действовать все виды льгот.

Напомним, что ранее на поездки в пригородных поездах СвЖД были введены скидки 50% для студентов и школьников. Льготы введены с 1 сентября 2023 года по 15 июня 2024 года.

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