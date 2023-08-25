Скидкой 50% на поездки в пригородных поездах СвЖД смогут воспользоваться студенты и школьники с 1 сентября

Фото: пресс-служба СвЖД

C 1 сентября 2023 года возобновляется действие сезонной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах на полигоне СвЖД. Региональная льгота будет действовать в учебный период (до 15 июня 2024 года) при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на пригородные поезда «Ласточка» и «Орлан». На территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры перевозчиком выступает АО «Свердловская пригородная компания», в Пермском крае – АО «Пермская пригородная компания».

Скидка предоставляется:

- школьникам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет (для Тюменской области – справки с фотографией учащегося);

- студентам, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования при предъявлении студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

В Свердловской области, в границах муниципального образования город Екатеринбург, где действует единый городской тариф (ЕГТ), стоимость поездки на любое расстояние без пересадки для школьников и студентов с 1 сентября до 15 июня с учетом льготы составит 17 рублей 50 копеек. В зону действия ЕГТ попадают 35 станций и остановочных пунктов, в формате «наземного метро» ежесуточно доступны 142 пригородных поезда.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При оформлении электронного билета в приложении в первый раз пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно обратиться в любую пригородную кассу и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, а также документы, дающие право на льготу.

Продажа билетов открывается за 10 суток до даты отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

В 2022-2023 учебном году по льготным билетам со скидкой 50% в пригородных поездах СвЖД проехали свыше 2 млн студентов и школьников.