В Екатеринбурге остановки защитили от объявлений с помощью граффити

В Екатеринбурге уличные художники придумали, как обезопасить местные остановки от расклейки объявлений и тэгов. Фото: пресс-служба Стенограффии

В Екатеринбурге уличные художники придумали, как обезопасить местные остановки от расклейки объявлений и тэгов. Они решили клин клином вышибать и затэгали все стекла остановок. Это был один из арт-объектов в рамках фестиваля Стенограффия.

- Тэг — это своеобразная “подпись” граффитчика, которую он везде оставляет. А остановки зачастую являются своеобразным холстом для тэггинга, - сообщают в пресс-службе Стенограффии.

Тэги можно увидеть на остановках у Театра юного зрителя. На стеклах арт-остановок можно увидеть имена уличных художников и названия граффити-команд Екатеринбурга, а также перечисление узнаваемых городских атрибутов (Красный человечек, майонез ЕЖК и другие).

Недавно мы рассказывали, что в Екатеринбурге появился новый арт-объект. Он посвящен взаимоотношениям. Мурал достигает длины 50 метров. Он размещен на улице Вайнера, 54, на заборе школы №10. Арт-объект изображает около 16 сюжетов о дружбе, нежности, сестринстве, противостоянии, слиянии и других отношениях.

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