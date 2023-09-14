В Свердловской области на школьное питание выделено больше 7 миллиардов

Выделенные деньги позволяют обеспечить горячей едой больше 520 тысяч свердловских школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на школьное питание выделено больше семи миллиардов рублей. Средства направили из регионального и федерального бюджетов. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики области.

Выделенные деньги позволяют обеспечить горячей едой больше 520 тысяч свердловских школьников. Каждый год питание для ребят стараются улучшать. Поэтому к началу учебного года модернизация пищеблоков прошла в 400 школах.

- В 100% школ используются продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. В школе дети получают щадящее питание, где нет жирной, жареной, пересоленной пищи. Все идет в рамках здорового питания, – сказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева.

Ни в одной школе региона не было выявлено нарушений, связанных с материальной базой.

Ранее стало известно, что школьное питание на Среднем Урале подорожало. Стоимость порций поднялась на 4 - 13 рублей.

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