В Свердловской области на школьное питание выделено больше 7 миллиардов

Выделенные деньги позволяют обеспечить горячей едой больше 520 тысяч свердловских школьников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области на школьное питание выделено больше семи миллиардов рублей. Средства направили из регионального и федерального бюджетов. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики области.
Выделенные деньги позволяют обеспечить горячей едой больше 520 тысяч свердловских школьников. Каждый год питание для ребят стараются улучшать. Поэтому к началу учебного года модернизация пищеблоков прошла в 400 школах.
- В 100% школ используются продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. В школе дети получают щадящее питание, где нет жирной, жареной, пересоленной пищи. Все идет в рамках здорового питания, – сказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева.
Ни в одной школе региона не было выявлено нарушений, связанных с материальной базой.
Ранее стало известно, что школьное питание на Среднем Урале подорожало. Стоимость порций поднялась на 4 - 13 рублей.
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