В Екатеринбурге школьное питание станет дороже

Дети до четвертого класса питаются бесплатно Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге школьное питание изменилось в цене. С 1 сентября 2023 года еда в столовых станет дороже. Об этом говорится в новом постановлении от 22 августа, его подписал мэр города Алексей Орлов.

Дети до четвертого класса питаются бесплатно. Завтрак в начальной школе обходится в 85,2 рубля. Ученики средней и старшей школы смогут приобрести завтрак за 98,52 рубля.

Для детей, обучающихся во вторую смену, цены на еду в столовой отличаются. Они еще выше. Обед ребят из младших классов стоит 127,79 рубля. Средние и старшие классы могут купить его за 147,79 рубля.

Двухразовое питание также подорожало. Завтрак и обед для младших классов стоят 212,99 рубля, старшеклассники же отдают 246,31 рубля. Бесплатным питание будет для детей-сирот, детей участников СВО и школьников, приехавших из ДНР, ЛНР и Украины.

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