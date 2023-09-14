На Урале мужа убитой сотрудницы полиции задержали при помощи спецназа

Женщину убили на берегу реки весной прошлого года. Фото: соцсети

Следственный комитет по Свердловской области предъявил обвинение жителю Красноуфимского района в убийстве своей супруги – сотрудницы полиции.

По данным следствия, вечером 22 апреля 2022 года в полицию Нижнесергинского района поступил тревожный сигнал о гибели участковой уполномоченной полиции, тело которой нашли на берегу реки Бисерть в полутора километрах от села Первомайское. При осмотре тела стало понятно, что женщину убили.

- Для раскрытия этого особо тяжкого преступления была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи межрайонного отдела и первого отдела по расследованию особо важных дел, сотрудники отдела криминалистики СУ СКР области и отдела криминалистического сопровождения следствия с дислокацией в городе Екатеринбург, Главного управления криминалистики СК России, - рассказывают в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сыщики отрабатывали несколько версий, они изъяли с места убийства вещественные доказательства, назначили несколько экспертиз, допросили свидетелей. В итоге СКР и МВД РФ установили причастность мужа убитой к совершению тяжкого преступления. Мужчина свою вину категорически отрицал, но следственные органы собрали необходимые доказательства его причастности к убийству. Следователи полагают, что мужчина убил сотрудницу полиции из личной неприязни.

Жителю Красноуфимского района предъявили обвинение по трем статьям УК РФ: по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», по части 1 статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и по статье 138.1 УК РФ «Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины. Уголовное дело находится на личном контроле и.о. главы СУ СКР РФ по региону полковника юстиции Анатолия Надбитова.

- По ряду признаков это убийство носит семейно-бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД и регионального главка МВД использовали полиграф, проверяли алиби десятков лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей. Допрашивая ближайшее окружение подозреваемого, сыщики раскрыли два дополнительных криминальных эпизода в действиях фигуранта громкого дела, - рассказывает руководитель пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Задержали мужа убитой полицейской по месту жительства при силовой поддержке спецназа МВД.

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