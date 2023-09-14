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14 сентября 2023 8:50

Мужу убитой на Урале сотрудницы полиции предъявили обвинение по трем статьям

На Урале задержали мужа зверски убитой сотрудницы полиции
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Тело Эльвиры Муфазаловой нашли на берегу реки. Фото: страница в "Одноклассниках"

Тело Эльвиры Муфазаловой нашли на берегу реки. Фото: страница в "Одноклассниках"

В Нижних Сергах изберут меру пресечения жителю Красноуфимска Артуру Русинову, задержанному по обвинению в убийстве 31-летней супруги, сотрудницы службы участковых уполномоченных Эльвиры Муфазаловой. Женщина была забита до смерти 29 апреля 2022 года, ее труп обнаружили на берегу Бисерти.

В тот роковой вечер она вместе с бывшим опекаемым Анатолием Хлызовым отправилась на рыбалку. Позже юноша сообщил, что на Эльвиру напал мужчина в черной маске.

На первоначальном этапе следствия обвинение в убийстве предъявили именно Анатолию. Но уже через три месяца его выпустили из СИЗО.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», следователи заподозрили в убийстве женщины ее мужа Артура Русинова. По данным «КП», его задержали 12 сентября.

- Его обвиняют по трем статьям: Убийство (105 ст.УК РФ), Нарушение неприкосновенности частной жизни (137 ст. УК РФ), а также Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (138.1 ст.УК РФ). Следствие полагает, что Русинов незаконно следил за женой, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Напомним, что за несколько месяцев до смерти Эльвира сообщила родственникам о побоях. А позже записала видео, на котором обвинила мужа в избиении. В начале 2022 года женщина вместе с двумя детьми уехала жить к родителям в поселок Первомайский.

На теле старшего лейтенанта полиции обнаружили резаные раны на голове и руках. Но причиной смерти стала механическая асфиксия.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛНа Урале сотрудницу полиции забили до смерти