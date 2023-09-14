Тело Эльвиры Муфазаловой нашли на берегу реки. Фото: страница в "Одноклассниках"

В Нижних Сергах изберут меру пресечения жителю Красноуфимска Артуру Русинову, задержанному по обвинению в убийстве 31-летней супруги, сотрудницы службы участковых уполномоченных Эльвиры Муфазаловой. Женщина была забита до смерти 29 апреля 2022 года, ее труп обнаружили на берегу Бисерти.

В тот роковой вечер она вместе с бывшим опекаемым Анатолием Хлызовым отправилась на рыбалку. Позже юноша сообщил, что на Эльвиру напал мужчина в черной маске.

На первоначальном этапе следствия обвинение в убийстве предъявили именно Анатолию. Но уже через три месяца его выпустили из СИЗО.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», следователи заподозрили в убийстве женщины ее мужа Артура Русинова. По данным «КП», его задержали 12 сентября.

- Его обвиняют по трем статьям: Убийство (105 ст.УК РФ), Нарушение неприкосновенности частной жизни (137 ст. УК РФ), а также Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (138.1 ст.УК РФ). Следствие полагает, что Русинов незаконно следил за женой, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Напомним, что за несколько месяцев до смерти Эльвира сообщила родственникам о побоях. А позже записала видео, на котором обвинила мужа в избиении. В начале 2022 года женщина вместе с двумя детьми уехала жить к родителям в поселок Первомайский.

На теле старшего лейтенанта полиции обнаружили резаные раны на голове и руках. Но причиной смерти стала механическая асфиксия.