В скором времени стартует ребрендинг остальных ресторанов KFC Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали открывать рестораны Rostic’s. Они заменят ушедший из России KFC. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Точка общепита в ТРЦ «Карнавал» стала первой вывеской, которую сменили в городе на Rostic’s.

Представители сети сообщили, что в скором времени стартует ребрендинг остальных ресторанов KFC в Екатеринбурге. Переход под бренд Rostic’s планируется завершить за два месяца.

Ранее мы рассказывали, что что удивило екатеринбуржцев в ресторанах «Вкусно – и точка», которые заменили «Макдоналдс».

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