В Екатеринбурге простились с байкером, погибшим в ДТП на Объездной дороге

Алексей Важенин погиб 9 сентября Фото: соцсети

В Екатеринбурге простились с 34-летним Алексеем Важениным, погибшим в ДТП на Объездной дороге. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили его друзья.

- У него остались жена и сын. Только недавно построил дом. Спокойный был, рассудительный парень. Автослесарь, с большим стажем вождения, - ранее рассказывали друзья погибшего.

Ночью 9 сентября мужчина на мотоцикле BMW на скорости врезался в ограждение. От полученных травм он погиб до прибытия скорой. Как сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу, Алексей Важенин имел 16-летний стаж вождения категории «А». В момент аварии он был в мотошлеме.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru