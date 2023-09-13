Единую социальную карту Екатеринбурга можно получить еще в одном банке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области могут получить Единую социальную карту еще в одном банке. Для этого необходимо с паспортом и СНИЛС прийти в любой офис Сбербанка на территории области.

- У Сбера – самая широкая сеть отделений в Свердловской области, а это значит, что оформить карту «Уралочка» и пользоваться всеми ее возможностями смогут как екатеринбуржцы, так и жители самых отдаленных городов области, - сообщил Андрей Злоказов, министр социальной политики Свердловской области.

«Уралочка» существенно упрощает процесс получения мер социальной помощи: с помощью карты можно получить пособия, пенсии и прочие выплаты. Также ей можно оплачивать товары, коммунальные услуги, интернет, мобильную связь.

Также, с помощью Единой социальной карты можно оплатить проезд, который так будет дешевле.

Бесплатно Единую социальную карту можно оформить с 14 лет. До 18 лет ее оформляет родитель или законный представитель несовершеннолетнего. Ранее мы рассказывали, где это можно сделать.

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