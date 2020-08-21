Где получить Единую социальную карту в Екатеринбурге: список адресов

ЕСК выдают с 17 августа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге с 17 августа 2020 года стартовала выдача банковских и небанковских Единых социальных карт. Это многофункциональная пластиковая карта «Уралочка», созданная на базе платежной системы «Мир».
ЕСК существенно упрощает процесс получения мер социальной помощи: с помощью карты можно получить пособия, пенсии и прочие выплаты. Также ей можно оплачивать товары, коммунальные услуги, интернет, поездки в городском общественном транспорте, мобильную связь.
Также карта позволяет получать и использовать бонусы в торговых сетях партнеров проекта. Так, например, с 1 октября 2020 года система начнет работать с ТС «Пятерочка».
Единой социальной картой можно оплатить проезд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня карта доступна в двух вариантах: с расчетным приложением и без него. Банковскую карту можно получить в любом отделении СКБ-банка в Свердловской области, небанковскую - в центрах выдачи и обслуживания «Е-карты» в Екатеринбурге.
Бесплатно Единую социальную карту можно оформить с 14 лет. До 18 лет ее оформляет родитель или законный представитель несовершеннолетнего. Для оформления карты достаточно двух документов – паспорта и СНИЛСа. Время оформления и получения карты составляет 15 минут.
ЕСК оформляется и обслуживается бесплатно.
Список банковских отделений в Екатеринбурге, где можно получить Единую социальную карту с финансовым приложением: телефон для справок 8 800 100 06 00
1. Проспект Космонавтов, 43.
Понедельник - пятница с 9 до 20 часов, суббота с 10 до 17 часов.
2. Улица Техническая, 32.
Понедельник – пятница с 10 до 19 часов.
3. Улица Учителей, 8.
Понедельник – пятница с 10 до 19 часов.
4. Улица Мира, 19.
Понедельник – пятница с 9 до 19 часов, суббота с 10 до 16 часов.
5. Улица Сыромолотова, 14б.
Понедельник – суббота с 9 до 20 часов, суббота с 10 до 17 часов.
6. Улица 8 Марта. 13.
Понедельник – пятница с 10 до 19 часов.
7. Улица Куйбышева, 75.
Понедельник – пятница с 9 до 20 часов, суббота с 10 до 17 часов, воскресенье с 10 до 15 часов.
8. Улица Шаумяна, 103/1
Понедельник – пятница с 10 до 19 часов.
9. Улица Крауля, 44.
Понедельник – пятница с 10 до 19 часов.
10. Улица Академика Шварца, 17.
Понедельник – суббота с 10 до 20 часов.
11. Улица Грибоедова, 24.
Понедельник – пятница с 10 до 19 часов.
Список отделений компании «И-Сеть» в Екатеринбурге, где можно получить Единую социальную карту без банковского приложения: телефон для справок 222 000 9
1. Улица Машиностроителей, 75.
Понедельник – пятница с 09:30 до 19:30, перерыв с 13 до 14 часов.
2. Улица Ленина, 101/2.
Понедельник – пятница с 09:30 до 19:30, перерыв с 13 до 13:20.
3. Улица Отто Шмидта, 58.
Понедельник – пятница с 10:30 до 18:30, перерыв с 13 до 14 часов.
4. Улица 8 Марта, 269.
Понедельник - пятница с 09:30 до 19:30, перерыв с 13 до 14 часов.