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НовостиОбщество13 сентября 2023 15:40

Администрация Екатеринбурга судится с Wildberries, чтобы снести незаконный склад

Склад маркетплейса строят недалеко от Кольцово без необходимого разрешения
Анжелика УФИМЦЕВА
Администрация Екатеринбурга подала исковое заявление на маркетплейс Wildberries

Администрация Екатеринбурга подала исковое заявление на маркетплейс Wildberries

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга подала исковое заявление на маркетплейс Wildberries в Арбитражный суд области. Причиной разногласий стал незаконно-построенный склад в районе Кольцово. Суд заявление принял.

- Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 17 октября 2023 14:10 в помещении суда, - сообщается в определении о принятии иска.

Независимым лицом на заседании выступит Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Недавно мы рассказывали, что мэрия Екатеринбурга случайно сдавала в аренду помещение, в котором оборудовали бордель. Оказалось, что салон секс-услуг выдавал себя за массажный. Информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

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