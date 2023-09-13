Администрация Екатеринбурга судится с Wildberries, чтобы снести незаконный склад

Администрация Екатеринбурга подала исковое заявление на маркетплейс Wildberries Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга подала исковое заявление на маркетплейс Wildberries в Арбитражный суд области. Причиной разногласий стал незаконно-построенный склад в районе Кольцово. Суд заявление принял.

- Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 17 октября 2023 14:10 в помещении суда, - сообщается в определении о принятии иска.

Независимым лицом на заседании выступит Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Недавно мы рассказывали, что мэрия Екатеринбурга случайно сдавала в аренду помещение, в котором оборудовали бордель. Оказалось, что салон секс-услуг выдавал себя за массажный. Информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

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