Мэрия Екатеринбурга сдала в аренду помещение, в котором оборудовали бордель

В ходе рейда в конце августа силовикам удалось обнаружить бордель Фото: Иван ВИСЛОВ

Мэрия Екатеринбурга случайно сдавала в аренду помещение, в котором оборудовали бордель. Оказалось, что салон секс-услуг выдавал себя за массажный. Информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

В ходе рейда в конце августа силовикам удалось обнаружить бордель. Помещение находилось в собственности администрации Екатеринбурга, однако предназначено оно было для офисов, здравоохранения, спорта или культурного обслуживания.

- По результатам их проведения в отношении сотрудника пользователя помещения составлен административный протокол по статье 6.11 КОАП РФ (занятие проституцией. - Прим. ред.). Данный протокол направлен для рассмотрения в мировой суд Ленинского района, - отметили в мэрии.

В адрес арендатора была направлена претензия о прекращении преступной деятельности. Мэрия направила запрос о проведении совместной проверки в УМВД Екатеринбурга.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru