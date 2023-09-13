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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:22

В Екатеринбурге в 1,5 раза увеличили площадь лесничества

К имеющимся лесничествам добавятся Чусовое и Широкореченское
Диана Ширшова
Площадь лесничества увеличится в 1,5 раза

Площадь лесничества увеличится в 1,5 раза

Фото: Александра БУДАЕВА

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения в постановление, по которому площадь городского лесничества увеличится в 1,5 раза. Теперь в составе появятся новые участковые лесничества. К имеющимся лесничествам, Верх-Исетское, Городское, Парковое и Мало-Истокское, добавили Чусовое и Широкореченское. Общая площадь выросла в 1,5 раза — с 14 тысяч 752 га до 22 тысяч 883,6 га. Напомним, недавно Алексей Орлов подписал постановление о том, что с 11 сентября в Екатеринбурге начнется отопительный сезон.