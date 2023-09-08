В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется с 11 сентября. Глава города Алексей Орлов подписал соответствующее постановление.

- Пока еще достаточно тепло, но погода на Урале непредсказуема. Поэтому мы традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно, - написал мэр в Telegram-канале.

В первую очередь тепло, как и всегда, поступит в социальные учреждения, затем - в многоквартирные дома.

Напомним, ранее мы писали, что Нижний Тагил полностью подготовили к новому отопительному сезону. Об этом главе города Владиславу Пинаеву рассказали представители ресурсных организаций. Тепло в дома горожан начнет поступать, когда столбики термометров опустятся до нужных отметок.

По нормативам, для подключения тепла нужно, чтобы среднесуточная температура воздуха была ниже отметки в +8 градусов на протяжении трех суток подряд. В первой декаде сентября такой погоды в Свердловской области не ожидается.

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