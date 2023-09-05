Отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартует 13 сентября 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил полностью подготовили к новому отопительному сезону. Об этом главе города Владиславу Пинаеву рассказали представители ресурсных организаций. Тепло в дома горожан начнет поступать, когда столбики термометров опустятся до нужных отметок. Об этом пишет издание Тагил.Лайф.

Отопительный сезон в 2023 году стартует традиционно в середине сентября по Свердловской области, Нижний Тагил также присоединится к этому процессу. По словам Пинаева, срыв отопительного сезона в Нижнем Тагиле исключен.

По нормативам для подключения тепла нужно, чтобы среднесуточная температура воздуха была ниже отметки в +8 градусов на протяжении трех суток подряд. В первой декаде сентября такой погоды в Свердловской области не ожидается.

Социальные объекты в Нижнем Тагиле могут начать подключить к теплу с 13 сентября 2023 года.