Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость13 сентября 2023 7:59

Территорию Кировского оптового рынка застроят высотками

Строительством займется «Клевер Плюс»
Дарья ЧИПУРИНА
На месте КОР возведут высотки от 12 до 23 этажей.

На месте КОР возведут высотки от 12 до 23 этажей.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Екатеринбурге территорию Кировского оптового рынка (КОР) планируют застроить многоэтажными домами. Проектом займется компания ООО «Клевер Плюс». Об этом сообщает 66RU.

На месте КОР возведут высотки от 12 до 23 этажей. В домах разместят общественные пространства и многоуровневую парковку. Будут налажены социальная, транспортная и инженерная инфраструктуры.

Застроить оптовый рынок планировали до 2023 года. На месте появится около 120 тысяч квадратных метров жилья. Ранее уже была утверждена стратегия социально-экономического развития района. Согласно ей, КОР станет жилым сектором.

Ранее, в марте 2023 года, стало известно, что в Академическом районе Екатеринбурга застроят территорию за Преображенским парком. После возведения домов там смогут проживать еще 64 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru