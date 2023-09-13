Территорию Кировского оптового рынка застроят высотками

На месте КОР возведут высотки от 12 до 23 этажей.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Екатеринбурге территорию Кировского оптового рынка (КОР) планируют застроить многоэтажными домами. Проектом займется компания ООО «Клевер Плюс». Об этом сообщает 66RU.
На месте КОР возведут высотки от 12 до 23 этажей. В домах разместят общественные пространства и многоуровневую парковку. Будут налажены социальная, транспортная и инженерная инфраструктуры.
Застроить оптовый рынок планировали до 2023 года. На месте появится около 120 тысяч квадратных метров жилья. Ранее уже была утверждена стратегия социально-экономического развития района. Согласно ей, КОР станет жилым сектором.
Ранее, в марте 2023 года, стало известно, что в Академическом районе Екатеринбурга застроят территорию за Преображенским парком. После возведения домов там смогут проживать еще 64 тысяч человек.
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