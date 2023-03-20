Планируется, что после возведения домов там смогут проживать еще 64 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга застроят участок за Преображенским парком. Планируется, что после возведения домов там смогут проживать еще 64 тысяч человек.

Согласно постановлению, которое подписал Алексей Орлов, новостройки появятся на улицах Академика Ландау, а также на отрезке от Вавилова до Матвеевской. К 2028 году здесь построят 608 тысяч квадратных метров жилья, а также школы и детские сады.

Ранее стало известно, что в Академическом районе Екатеринбурга из-за строительства трамвайной линии перекроют движение на нескольких улицах.

Изменения коснутся следующих участков: улица Павла Шаманова, от дома № 21 до Вильгельма де Геннина автомобилисты не смогут ездить с 15 апреля по 9 мая.