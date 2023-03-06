В Академическом районе из-за строительства трамвайной линии перекроют движение на нескольких улицах

Автомобилисты не смогут попасть на улицы Павла Шаманова, Академика Сахарова и Краснолесья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга из-за строительства трамвайной линии перекроют движение на нескольких улицах.

Изменения коснутся следующих участков: улица Павла Шаманова, от дома № 21 до Вильгельма де Геннина автомобилисты не смогут ездить с 15 апреля по 9 мая.

- На следующем этапе, с 10 по 31 мая, будет закрыто движение по проспекту Академика Сахарова, от дома № 78 до улицы Вильгельма де Геннина, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также весь июнь транспорт не будет ходить по улице Краснолесья: от дома № 125 до Вильгельма де Геннина.

- На закрытых участках рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели, - добавили в администрации.