В аэропорту Екатеринбурга у путешественников отобрали 8 литров меда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту «Кольцово» во время досмотра багажа пассажиров из Таджикистана, таможенники отобрали у них 8 литров домашнего меда. В Екатеринбург путешественники привезли мед без ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз, а также не в заводской упаковке.

- Пассажир, нарушивший ветеринарно-санитарные требования на таможенной территории Евразийского экономического союз, в соответствии с действующим законодательством РФ привлечен к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки.- прим. ред.), - сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.

Недавно мы рассказывали, что в Кольцово таможенники оформили 168 тонн цветов стоимостью 1,2 миллиона долларов США, привезенных к 1 сентября. Основная их масса доставлена в столицу Урала автотранспортом.

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