В Кольцово таможенники оформили 168 тонн цветов, привезенных к 1 сентября

Цветы проходят обязательные проверки Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Кольцово таможенники оформили 168 тонн цветов стоимостью 1,2 миллиона долларов США, привезенных к 1 сентября. Основная их масса доставлена в столицу Урала автотранспортом.

- Грузовыми рейсами к первому сентября завезли 152 тонны гербер, роз, гвоздик, хризантем и альстромерий. Страны-поставщики остались прежними: Нидерланды и Эквадор, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Спецрейсами из Армении доставили в Екатеринбург 16 тонн цветов на сумму более 700 тысяч рублей. Как отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, бизнес адаптировался к изменившимся условиям.

- Взамен ушедшим поставщикам из недружественных стран пришли новые участники цветочного рынка, - рассказал Алексей Орлов. - Они уверенно заняли свою нишу и имеют хорошие перспективы, так как спрос на цветочную продукцию только растет, что в свою очередь позволит и в дальнейшем увеличить объемы поставок.

Таможенники также отметили, что на прилавки цветы попадают только после фитосанитарного контроля и проверки документов.

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