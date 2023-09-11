На Среднем Урале за неделю зарегистрировали 23 тысячи случаев ОРВИ

Больше половины заболевших ОРВИ - дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области за неделю зарегистрировали 23 тысячи случаев ОРВИ. Это на 62,9% выше, чем уровень прошлой недели. Однако показатели ниже среднего многолетнего уровня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Среди всех заболевших 65% - дети. Среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус.

- Уровень заболеваемости выше среднеобластного в Полевском, Богдановиче, Сухом Логу, Каменске-Уральском, ЗАТО Свободном, Ирбитском, Каменском, Рефтинском, Сысертском городских округах, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что еще 5 сентября в Свердловской области было зарегистрировано 14 тысяч случаев заболевания. Также санврачи отдельно обследовали 23 человека и подсчитали, что у них доминирует риновирус - 21,7%. Также выделены вирусы SARS-CoV-2 [Прим. ред. - коронавирус].

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