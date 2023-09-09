Фото: департамент информполитики региона

Дорожники замерили интенсивность движения ЕКАД спустя год после того, как автодорогу замкнули. Она вырос до 46,7 тысячи автомобилей в сутки, сообщает департамент информполитики.

- Наиболее заметный рост интенсивности движения наблюдается на участке от Челябинского до Тюменского трактов, - рассказал первый заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

Отмечается, что в 2015 году, когда еще не было значительной части южного полукольца, средняя интенсивность движения на этом же участке едва дотягивала до 21 тысячи автомобилей в сутки.

В департаменте информполитики также сообщили, что планируется расширение кольцевой дороги до четырёх полос с разделением встречных потоков на других участках. Так, уже заключён контракт на проектирование и строительство участка от Тюменского до Режевского тракта с реконструкцией транспортных развязок.

Напомним, в церемонии открытия ЕКАД по видеоконференцсвязи принял участие президент Владимир Путин. Он отметил, что это важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута.

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